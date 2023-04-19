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19:13, 19 апреля 2023Бывший СССР

Власти Риги выступили за переименование Пушкинского лицея

В Риге предложили переименовать Пушкинский лицей из-за ассоциации с Российской империей

Фото: Sputnik / РИА Новости

Депутаты Риги предложили переименовать Пушкинский лицей из-за ассоциации с Российской империей и дать ему название Саркандаугавского лицея, передает портал Delfi.

«Здесь не место для дискуссии, потому что это, как и памятник, обозначает территорию империи. С этим надо покончить, и это не имеет никакого отношения к тому, как мы оцениваем литературные произведения Пушкина», — заявил депутат Эйнар Цилинскис.

Местные власти выступают за то, что сохранение нынешнего названия «дает неправильный сигнал» латвийцам и всему остальному миру.

В декабре 2022 года в Риге переименовали улицу, на которой находится посольство России в улицу Независимости Украины. Российские дипломаты отказывалась менять табличку на здании, но местные власти установили соответствующий указатель рядом со строением.

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Алевтина Запольская
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