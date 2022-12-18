В Риге смогли переименовать в честь Украины улицу с посольством России

«МК»: улица Независимости Украины с посольством России в Риге получила свой указатель

В Риге смогли переименовать в честь Украины улицу, на которой расположено посольство России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что соответствующее решение было принято еще в марте. При этом власти Латвии не имели полномочий самостоятельно сменить табличку на здании, а российская дипмиссия отказывалась это делать.

Однако, отмечает издание, местные власти нашли выход и установили соответствующий указатель на улице. Теперь посольство России в Латвии официально находится на улице Независимости Украины.

Ранее в Вильнюсе переулок, где находится посольство РФ, переименовали в улицу Героев Украины. Аналогичное решение принял городской совет Праги.