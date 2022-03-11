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Вильнюс и Рига переименовали улицы с российскими посольствами

Власти Вильнюса и Риги переименовали улицы с посольствами России в честь Украины

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Власти Латвии и Литвы переименовали столичные улицы, на которых расположены посольства России, в честь Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, руководство Вильнюса переименовало безымянный переулок, где находится российская дипломатическая миссия, в улицу «Героев Украины». Улица Антонияс, где расположено посольство Российской Федерации в Риге, теперь носит название «Независимости Украины».

Отмечается, что соответствующие изменения уже появились на мобильных картах. Российские дипломаты в республиках пока не отреагировали на этот инцидент.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Эстонии приостановило выдачу туристических виз для россиян. Дипломаты подчеркнули, что эта мера будет действовать в течение всей операции, которую Россия ведет на территории соседней страны.

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Алевтина Запольская
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