Эстония решила приостановить выдачу туристических виз россиянам

Власти Эстонии приняли решение приостановить выдачу туристических виз гражданам России

Власти Эстонии приняли решение приостановить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, передает РИА Новости.

«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине», — сказала Лийметс журналистам.

По словам главы МИД, речь идет о приеме заявлений в представительствах и консульствах на территории России.

При этом исключение будет сделано для россиян, у которых в Эстонии живут члены семьи, а также для тех, кто хочет посетить республику «по гуманитарным причинам» или навестить больного родственника, заключила Лийметс.

О том, что Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам, министр сообщила накануне. «Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза (ЕС), и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу», — добавила она.