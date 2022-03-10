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Эстония решила приостановить выдачу туристических виз россиянам

Власти Эстонии приняли решение приостановить выдачу туристических виз гражданам России
Эва-Мария Лийметс

Эва-Мария Лийметс. Фото: Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen / Reuters

Власти Эстонии приняли решение приостановить выдачу туристических виз россиянам. Об этом сообщила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, передает РИА Новости.

«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Это касается прежде всего новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России на Украине», — сказала Лийметс журналистам.

По словам главы МИД, речь идет о приеме заявлений в представительствах и консульствах на территории России.

При этом исключение будет сделано для россиян, у которых в Эстонии живут члены семьи, а также для тех, кто хочет посетить республику «по гуманитарным причинам» или навестить больного родственника, заключила Лийметс.

О том, что Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам, министр сообщила накануне. «Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза (ЕС), и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу», — добавила она.

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София Сарджвеладзе
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