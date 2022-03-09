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Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам

Эстония поднимет в ЕС вопрос о прекращении выдачи виз россиянам

Фото: Shutterstock

Власти Эстонии рассмотрят вопрос о прекращении выдачи виз россиянам. Об этом сообщила глава МИД Эва-Мария Лийметс, передает «Интерфакс».

«Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза (ЕС), и мы поднимали его в Европе, чтобы была единая позиция по этому вопросу», — добавила Лийметс.

Министр подчеркнула, что визы не должны выдаваться «лицам, предоставляющим риски для государства».

Эстонский МИД пересматривает консульскую деятельность на российском направлении. «Прежде всего выдаем визы по гуманитарным соображениям, для воссоединения семей. Туристическими визами нам практически некогда заниматься», — отметила Лийметс.

Ранее власти Бельгии предложили Евросоюзу прекратить выдавать визы россиянам из-за спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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