Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Бельгия предложила прекратить выдачу виз всем россиянам

В Бельгии предложили прекратить выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию, — высказался он. — В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на (выдачу — прим. «Лента.ру») виз россиянам не должен быть табуирован».

В ТАСС сообщили, что премьер-министр Бельгии Александер де Кроо комментариев по этому поводу пока не дал. Встреча политика с лидерами других стран Европейского союза (ЕС) по поводу расширения санкций в отношении России должна состояться во вторник.

Материалы по теме:
«Это политический сигнал» США и Европа ответили санкциями на признание ДНР и ЛНР. Что ждет отношения России и Запада?
«Это политический сигнал»США и Европа ответили санкциями на признание ДНР и ЛНР. Что ждет отношения России и Запада?
00:00
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00

Евросоюз пока также не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз. «У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать», — сообщил представитель внешнеполитической службы Европейского союза РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Чехии рассматривают возможность ужесточения процедуры выдачи виз россиянам в качестве ответной меры на последние действия Москвы. Первый вице-премьер, министр внутренних дел страны Вит Ракушан отметил, что в частности, речь идет об использовании биометрических паспортов при поездках.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Политик отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции по демилитаризации Украины
В ЛНР сообщили о переходе двух военнослужащих ВСУ на сторону Луганска
Врач назвал признаки бессимптомного течения COVID-19
Кремль ответил на вопрос о целях операции по защите Донбасса
Начальник российской колонии предстанет перед судом за превышение полномочий
Кремль опроверг данные об «оккупации» Украины
Кремль прокомментировал возможность смены режима на Украине
Стало известно о подготовке Зеленским всеобщей мобилизации
В Кремле оценили возможность закрыть Россию железным занавесом
Украина сохранит консульские отношения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.