Бельгия предложила прекратить выдачу виз всем россиянам

Власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на госсекретаря по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию, — высказался он. — В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на (выдачу — прим. «Лента.ру») виз россиянам не должен быть табуирован».

В ТАСС сообщили, что премьер-министр Бельгии Александер де Кроо комментариев по этому поводу пока не дал. Встреча политика с лидерами других стран Европейского союза (ЕС) по поводу расширения санкций в отношении России должна состояться во вторник.

Евросоюз пока также не комментирует вопрос о запрете на визы для россиян в союз. «У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать», — сообщил представитель внешнеполитической службы Европейского союза РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Чехии рассматривают возможность ужесточения процедуры выдачи виз россиянам в качестве ответной меры на последние действия Москвы. Первый вице-премьер, министр внутренних дел страны Вит Ракушан отметил, что в частности, речь идет об использовании биометрических паспортов при поездках.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Политик отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

