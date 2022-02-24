Власти Чехии захотели ужесточить выдачу виз россиянам

Власти Чехии рассматривают возможность ужесточения процедуры выдачи виз россиянам в качестве ответной меры на последние действия Москвы. Об этом заявил первый вице-премьер, министр внутренних дел страны Вит Ракушан, передает ТАСС.

По его словам, правительство Чехии намерено призвать европейских коллег пересмотреть требования для въезда граждан России на территорию Шенгенской зоны на фоне кризиса вокруг Украины. В частности, речь идет об использовании биометрических паспортов при поездках, отметил Ракушан. «Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта», — пояснил он.

В то же время Ракушан добавил, что чешские власти допускают возможность введения гуманитарных виз для некоторых категорий россиян.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции Евросоюза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу. По его словам, ограничительные меры должны быть очень мощными, поскольку действия России угрожают не только Украине, но и всему восточному флангу НАТО и Евросоюза. Дуда признал, что будет с сожалением поддерживать санкции, которые закроют возможность для жителей Калининградской области выезжать в Польшу.