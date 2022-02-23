Польша пригрозила закрыть границу для россиян

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции Евросоюза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу. Выступая на пресс-конференции в Киеве, политик подчеркнул, что не хотел бы доводить до такого развития событий, но выхода может не остаться, сообщает РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры должны быть очень мощными, поскольку действия России угрожают не только Украине, но и всему восточному флангу НАТО и Евросоюза. Дуда признал, что будет с сожалением поддерживать санкции, которые закроют возможность для жителей Калининградской области выезжать в Польшу.

При этом он отметил, что знает многих россиян лично и уверен, что у них нет военных амбиций, в отличие от руководства страны. «Я не сомневаюсь, что россияне, обычные жители большого российского государства, хотят жить в спокойствии, не хотят сражаться, хотят строить свое будущее», — заключил он.

Еще до признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), что произошло 21 февраля, депутат Госдумы Казбек Тайсаев выразил уверенность, что россияне готовы на понижение уровня жизни вследствие санкций, которые могут быть наложены из-за признания Донбасса.

Во вторник, 22 февраля, Евросоюз единогласно принял пакет санкций против России. Под ограничительные меры попали все депутаты Госдумы, голосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР. Также в списке оказались 27 других физических лиц и организаций. При этом санкционное давление может значительно ужесточиться, так как нынешнее решение нельзя расценивать как вторжение на территорию Украины, указал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Свои пакеты мер ввели Великобритания и США, они также угрожают значительно ужесточить их. МИД России утверждает, что готовит «выверенный и чувствительный» ответ на санкции, а сами действия оппонентов не повлияют на решимость Москвы.