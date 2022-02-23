Франция назвала условие запуска «Северного потока-2»

Проект «Северный поток-2» может быть возобновлен в том случае, если Россия выполнит свои международные обязательства. Такое условие в эфире телеканала BFM назвал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить сертификацию газопровода в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Фактически такие действия означают заморозку проекта на неопределенный срок, без сертификации запуск невозможен.

При этом Ле Мэр допустил, что ситуация может усложниться, ведь пока она выглядит не худшей из возможных. В частности, он не согласился с термином «вторжение», который использовал президент США Джо Байден. «Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это неподходящее слово для этой ситуации», — подчеркнул чиновник.

Аналогичную позицию высказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. Он назвал сильным жестом со стороны Германии немедленно приостановить проект, но заметил, что дальнейшее развитие событий зависит от контекста, а, точнее, от того, как будет поступать президент России Владимир Путин.

Бон также напомнил, что прекращение сертификации «Северного потока-2» никак не повлияет на рост цен в Европе, потому что газ по этому маршруту в любом случае не шел и ближайшее время пойти не мог. Кроме того, он подчеркнул, что в регионе достаточно запасов газа для прохождения зимнего периода.

Накануне, 22 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что прекращение работы над проектом носит временный характер.