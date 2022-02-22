Германия решила заблокировать «Северный поток-2»

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) власти Германии не имеют возможности продолжать сертификацию газопровода «Северный поток-2». Об этом объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Помимо сообщения о блокировке проекта, Шольц анонсировал решение по первому пакету дополнительных санкций в отношении Москвы, о котором власти ЕС объявят в течение дня. По его словам, европейское сообщество не может принять действия России, поэтому вынуждено реагировать.

Попросил сегодня минэкономики ФРГ отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности из Федерального сетевого агентства (BNetzA). Это звучит технически, но это необходимый административный шаг, чтобы сейчас сертификации газопровода не произошло Олаф Шольц канцлер ФРГ

Вскоре после этих слов глава ведомства Робер Хабек заявил о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2». На этом фоне стоимость газа на европейских площадках стремительно растет. По сравнению с закрытием торгов 21 февраля рост достигает десяти процентов, цена тысячи кубометров вновь превысила 900 долларов.

Буксовал уже давно

«Северный поток-2» хотели ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года. Против нового маршрута поставок выступали Украина, Польша, страны Балтии, а также многие европейские политики. Они утверждали, что газопровод является не экономическим проектом, а геополитическим оружием России, с помощью которого она хочет оказать дополнительное давление на Украину. В Кремле и «Газпроме» неизменно отрицали подобные планы, указывая, что речь идет о надежности поставок газа европейским потребителям, которую не может гарантировать украинская газотранспортная система (ГТС).

Самым влиятельным противником оказались США, которые незадолго до завершения прокладки пригрозили санкциями задействованным в работах компаниям. Строительство остановилось на полтора года. В сентябре 2021-го «Северный поток-2» был полностью построен, после чего начались пуско-наладочные работы и была подана заявка на сертификацию.

Резкий рост цен на газ в Европе заставил ряд экспертов предполагать, что «Газпрому» удастся быстро получить разрешение на запуск нового маршрута, однако реальность оказалась куда менее позитивной для российской компании. Камнем преткновения выступила обновленная Газовая директива из Третьего энергопакета ЕС, в рамках которой оператором газопровода должна выступать независимая от поставщика компания. В противном случае этот поставщик сможет занимать не более половины мощности газопровода, что не устраивало российского экспортного монополиста.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», попытался добиться сертификации, однако в ноябре отказался от этих планов. Компания решила создать новую компанию для управления участком газопровода на территории Германии. Об учреждении дочерней Gas for Europe GmbH было объявлено только 26 января, но процесс ее сертификации до сих пор не начали, поскольку необходимых документов немецкий регулятор так и не получил.

Ожидаемое решение

В середине декабря глава BNetzA Йохен Хоман усомнился, что газопровод удастся запустить раньше второго полугодия 2022 года. К концу января Европа сумела получить из США достаточное количество СПГ, чтобы пройти зимний период, поэтому на спешное решение рассчитывать не приходилось.

О связи роста напряженности вокруг Украины с «Северным потоком-2» было известно уже давно. В январе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркивал, что агрессия России против республики приведет к отказу от сертификации.

Проект вызывал конфликт в ЕС, фактически, главным его сторонником к тому моменту оставалась Германия, а также компании — партнеры «Газпрома» по проекту. Таким образом, в ситуации, когда Европа и США обещали санкции в случае любого изменения текущего положения на востоке Украины газопровод выглядел первой и очевидной целью.

Альтернативы есть?

Проблема поставок российского газа в страны ЕС имеет несколько измерений. Во-первых, из работающих трубопроводов только «Северный поток» и «Турецкий поток» задействованы полноценно. Через украинскую ГТС идет лишь половина предоплаченного объема, а «Ямал-Европа» в направлении Германии простаивает с 21 декабря.

Во-вторых, «Газпром» принципиально отказывается поставлять газ на биржевые площадки, реализуя топливо через долгосрочные контракты, а значит, текущая ситуация связана с отсутствием европейских заявок на дополнительные поставки. В подтверждение этого мнения глава минэкономики ФРГ Робер Хабек заявил о стремлении искать другие источники природного газа, так как Россия показала себя «неблагонадежным поставщиком».

В России сомневаются, что ЕС способен продержаться без российского топлива. Так, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что при такой политике европейцам придется платить по две тысячи евро за тысячу кубометров газа. Министр энергетики России Николай Шульгинов уверен, что заместить российский газ нечем, к тому же значительные его объемы обеспечены долгосрочными соглашениями.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приостановка сертификации «Северного потока-2» является политическим давлением на бизнес и энергетическую экономику.

Все разговоры западников о том, что нельзя увязывать вопросы энергоресурсов с политикой, оказались, как это у них часто бывает, пустым звуком Мария Захарова официальный представитель МИД России

В Nord Stream 2 AG ожидает надлежащей информации о процессе сертификации газопровода в Германии от регулирующих органов, чтобы понять свои дальнейшие действия, сообщили в компании.