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Экономика

Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода

BNetzA: завершить сертификацию «Северного потока-2» в первой половине 2022 года не удастся

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Об этом со ссылкой на данные регулятора сообщает РИА Новости.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

Руководство BNetzA указало, что спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

Платон Щукин
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