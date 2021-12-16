Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Запасы в газохранилищах Германии рухнули до рекордно низкого уровня

Уровень запасов в газохранилищах Германии оказался на исторически низком уровне

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Уровень запасов в газохранилищах Германии рухнул до 59 процентов, рассказал немецкому изданию Handelsblatt исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке.

По сравнению с предыдущими годами это оказалось «исторически низким уровнем», отметил он. «Так как настоящая зима еще впереди, нужно бережное отношение к сравнительно небольшим запасам топлива», — считает Блешке. По его мнению, в феврале ситуация с антирекордом может повториться.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее «Газпром» сообщил, что из европейских подземных хранилищ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году. Хуже ситуация только на Украине, где, по состоянию на 13 декабря, почти закончился весь газ, закачанный в этом году для прохождения зимы. На эту дату запасы газа составляли 15,34 миллиарда кубометров.

Между тем экспорт «Газпрома» в страны Евросоюза по итогам 2021 года может упасть до минимума за шесть лет за счет резкого сокращения объемов прокачки осенью и в декабре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Раскрыто возможное местонахождение уехавшей из России «золотой судьи» Хахалевой
Раскрыта стоимость вакцинных туров в Европу для россиян
Двое солдат получили ранения при защите польской границы от мигрантов
Япония выразила России протест из-за стрельб у Курил
Слава Марлоу показал окровавленную голову во время пересадки волос
YouTube заблокировал новый канал Russia Today
Самолет в Шереметьево сбил поливочную машину
Чемпион мира по хоккею оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Стало известно о миллиардной прибыли шахты «Листвяжная»
Мужчина после работы нашел уникальную драгоценность за 10 миллионов рублей
Строительство новых городов в России назвали бессмысленным
Настоящим владельцем шахты «Листвяжная» оказался бывший депутат Госдумы
Канцлер Германии прокомментировал высылку российских дипломатов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter