Запасы в газохранилищах Германии рухнули до рекордно низкого уровня

Уровень запасов в газохранилищах Германии рухнул до 59 процентов, рассказал немецкому изданию Handelsblatt исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ (INES) Себастьян Блешке.

По сравнению с предыдущими годами это оказалось «исторически низким уровнем», отметил он. «Так как настоящая зима еще впереди, нужно бережное отношение к сравнительно небольшим запасам топлива», — считает Блешке. По его мнению, в феврале ситуация с антирекордом может повториться.

Ранее «Газпром» сообщил, что из европейских подземных хранилищ выкачали уже почти четверть от объема топлива, поставленного в этом году. Хуже ситуация только на Украине, где, по состоянию на 13 декабря, почти закончился весь газ, закачанный в этом году для прохождения зимы. На эту дату запасы газа составляли 15,34 миллиарда кубометров.

Между тем экспорт «Газпрома» в страны Евросоюза по итогам 2021 года может упасть до минимума за шесть лет за счет резкого сокращения объемов прокачки осенью и в декабре.