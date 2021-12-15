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На Украине закончился закачанный за год газ

«Оператор ГТС Украины»: запасы газа к 14 декабря опустились ниже уровня начала закачки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Запасы в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) опустились ниже уровня закачки в этом году, следует из данных «Оператора ГТС Украины».

На 14 декабря запасы в украинских подземных хранилищах газа составляли 15,25 миллиарда кубометров. За сутки из них потрачено 74,56 тысячи кубометров газа.

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Уровень топлива перед началом закачки составлял 15,29 миллиарда кубометров. 15 декабря «Газпром» ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщил, что по состоянию на 13 декабря на Украине почти закончился весь газ, закачанный в этом году для прохождения зимы. На эту дату запасы газа составляли 15,34 миллиарда кубометров.

14 декабря глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что отопительный сезон в стране пройдет без перебоев, поскольку накоплены «нормальные» запасы газа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что на Украине есть все для прохождения отопительного сезона и обеспечения стабильных тарифов. При этом в начале октября 2021 года газовые запасы Украины насчитывали 18,9 миллиарда кубометров, а к началу октября 2020 года — 27,9 миллиарда кубометров.

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Платон Щукин
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