Украина потратила почти весь закачанный летом газ

Из украинских подземных хранилищ отобран почти весь газ, закачанный туда летом при подготовке к зиме. Об этом со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

Перед началом закачки в 2021 году запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) составляли 15,29 миллиарда кубометров топлива. По состоянию на 13 декабря запасы газа составляют 15,34 миллиарда кубометров, что ниже показателя прошлого года на 39,2 процента, или на 9,9 миллиарда кубометров.

Запасы в европейских газохранилищах подняты на 32,6 процента, то есть потрачено почти треть объема, закачанного летом. В прошлом году в это время в ПХГ Европы газа было больше на 24,5 процента, или на 19,9 миллиарда кубометров.

С 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром» добыл 490,4 миллиарда кубометров газа — на 14,2 процента, или на 61,1 миллиарда кубометров, больше, чем в 2020 году. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 4,8 процента, до 178,1 миллиарда кубометров. В Германию, Турцию, Италию, Болгарию, Румынию, Сербию, Грецию, Словению, Швейцарию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Польшу, Данию и Финляндию «Газпром» поставил в текущем году больше газа, чем за весь 2020 год. В декабре вырос экспорт топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири», суточные объемы превысили контрактные обязательства более чем на треть.

14 декабря Bloomberg сообщил, что Евросоюз (ЕС) хочет отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 2049 году. Об этом говорится в законопроекте, который должны опубликовать 15 декабря, а обсудить на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе.