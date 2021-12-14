Евросоюз назвал срок отказа от длинных газовых контрактов с Россией

Одной из задач стратегии декарбонизации и «зеленого перехода» Евросоюза станет отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией. При этом Еврокомиссия намерена установить четкие сроки, после которых все длинные договоренности окажутся под запретом. В законопроекте, который должны опубликовать 15 декабря, а обсудить на следующий день на саммите руководства ЕС в Брюсселе, речь идет о 2049 годе, пишет Bloomberg.

Также в документе содержатся предложения по более эффективному реагированию членов ЕС на энергетический кризис. В частности, речь идет о нормативах запасов газа в подземных хранилищах.

Законопроект вступает в прямое противоречие с предложениями России, которая видит решение проблемы ЕС с обеспечением газом именно в договоренностях сроком на десятки лет.