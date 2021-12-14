Цены на газ взлетели

Стоимость тысячи кубометров газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1400 долларов впервые с начала октября, свидетельствуют данные площадки.

В 10:06 цены взлетели до 1462 долларов (плюс 5,95 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), позже скорректировались до 1443 долларов. Абсолютный рекорд стоимости газовых фьючерсов на европейской бирже был установлен 6 октября 2021 года, когда за тысячу кубометров давали более 1900 долларов.

13 декабря депутат Бундестага Александр граф Ламбсдорфф заявил, что в случае положительного решения по сертификации газопровода «Северный поток-2» его подключат к европейской газораспределительной сети не ранее сентября 2022 года. По словам политика, этот вопрос не является актуальным на текущий день.

По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превысил среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.