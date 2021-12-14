Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цены на газ взлетели

Цены на газ поднялись выше 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с октября

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Стоимость тысячи кубометров газа на европейской бирже ICE поднялась выше 1400 долларов впервые с начала октября, свидетельствуют данные площадки.

В 10:06 цены взлетели до 1462 долларов (плюс 5,95 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), позже скорректировались до 1443 долларов. Абсолютный рекорд стоимости газовых фьючерсов на европейской бирже был установлен 6 октября 2021 года, когда за тысячу кубометров давали более 1900 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

13 декабря депутат Бундестага Александр граф Ламбсдорфф заявил, что в случае положительного решения по сертификации газопровода «Северный поток-2» его подключат к европейской газораспределительной сети не ранее сентября 2022 года. По словам политика, этот вопрос не является актуальным на текущий день.

По данным на начало декабря, из подземных хранилищ Европы отобрано более четверти купленного и закачанного газа. С начала декабря отбор из европейских хранилищ превысил среднее значение в эти числа за всю историю наблюдений на 19 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Новый канцлер Австрии поддержал запуск «Северного потока-2»
Жирков назвал условие завершения карьеры
Друг напавшего на монастырь в Серпухове дал показания следователям
У половины россиян выросла зарплата
Диетологи рассказали о накоплении опасного жира из-за вредных утренних привычек
В Совфеде назвали одну из виновниц отсталости Украины
Издание The Insider оштрафовали на миллион рублей
Российский офицер покончил с собой в госпитале
Цены на газ взлетели
Немецкого хоккеиста напугала результативность Овечкина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter