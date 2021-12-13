В Германии назвали новые сроки запуска «Северного потока-2»

Заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в германском Бундестаге, эксперт по внешней политике Александр граф Ламбсдорфф назвал новые сроки запуска газопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.

В ходе онлайн-выступления политик заявил, что в случае положительного решения по сертификации газопровода его подключат к европейской газораспределительной сети не ранее сентября 2022 года. «Так что этот вопрос не является актуальным на текущий день», — отметил Ламбсдорфф.

По словам парламентария, Свободная демократическая партия, образовавшая правящую коалицию с Социал-демократической партией, полностью привержена коалиционному договору в этом вопросе. Известно, что в документе не упоминается конкретно «Северный поток-2», но подчеркивается верховенство общеевропейских нормативов в вопросе энергетических проектов. Ламбсдорфф призвал дождаться вердикта Федерального сетевого агентства Германии и Еврокомиссии — двух органов, которые должны решить судьбу сертификации газопровода.

13 декабря министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить, поскольку он не удовлетворяет требованиям европейского законодательства. Позже она уточнила, что имела в виду вынесенное в ноябре решение регулятора Евросоюза, согласно которому оператор газопровода Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован как независимый, после того как завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. Согласно директиве ЕС, одна компания не имеет права владеть газопроводом и поставлять по нему газ в полном объеме.