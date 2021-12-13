В Германии объяснили невозможность одобрить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Сюз-90»/«Зеленые» Анналена Бербок сообщила, что российский газопровод «Северный поток-2» на данный момент не могут одобрить. В интервью телеканалу ZDF она рассказала, с чем связано это ограничение.

Невозможность одобрить

Глава МИД страны Бербок объяснила, что новая правящая коалиция в ФРГ договорилась, что проекты, подобные «Северному потоку-2», должны соответствовать европейскому энергетического законодательству. Она отметила, что в процессе сертификации газопровода ведущая роль отдана нормам Европейского союза (ЕС). Бербок отказалась поддержать проект из-за несоответствия указанным нормам.

И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен Анналена Бербок Министр иностранных дел ФРГ

Недостатки газопровода

По словам руководителя немецкого внешнеполитического ведомства, трубопровод «по-прежнему не удовлетворяет требованиям европейского законодательства». Она также добавила, что «вопросы безопасности остаются открытыми». При этом Бербок не раскрыла, по каким именно параметрам проект не соответствует требованиям ЕС.

Тупик

12 декабря стало известно, что Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по «Северному потоку-2». Как представитель партии «Зеленые» министр выступала против осуществления проекта.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — подчеркнул политический обозреватель Financial Times Йоханнес Лейтойзер.

Возможность блокировки

10 декабря издание Financial Times сообщило со ссылкой на своих информаторов, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может остановить «Северный поток-2». Это произойдет в случае военного вторжения России на Украину. При этом отмечается, что в целом администрация нового канцлера поддерживает запуск газопровода.

Однако уже 12 декабря Германия отвергла обещание Вашингтону заблокировать газопровод. Причина тому — обострившаяся ситуация на Украине. В Германии объяснили, что запуск проекта сейчас зависит от решения регуляторов, поэтому у администрации Шольца нет инструментов для влияния на эту процедуру.

Сертификация

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG планирует основать дочернюю компанию в Германии для перевода на нее активов и управления проектом на территории страны.

В МИД России исключили запуск «Северного потока-2» раньше весны. После того, как немецкий регулятор оценит газопровод, это заключение направят в Еврокомиссию.

2 месяца минимум займет сертификация «Северного потока-2»

Представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер подчеркивала, что «Северный поток-2» не запустят до сертификации. Однако она проигнорировала вопрос, собираются ли власти страны отложить старт проекта в связи с ситуацией на востоке Украины.