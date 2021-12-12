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Германия отвергла обещание Вашингтону заблокировать «Северный поток-2»

Bloomberg: ФРГ не дает гарантий США о блокировке «Северного потока-2» из-за Украины

Фото: @NSP2_Rossiya

Германия отвергла якобы данное Вашингтону обещание заблокировать «Северный поток-2» из-за обострения ситуации на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в правительстве ФРГ.

«На данный момент в такой гарантии нет необходимости», —говорится в публикации.

Власти Германии отметили, что до тех пор, пока запуск газопровода зависит от решения регуляторов, у правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца отсутствуют механизмы для вмешательства.

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на свои источники, что администрация канцлера Германии может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.

Марина Совина
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