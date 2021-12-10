В Германии назвали условие для блокировки «Северного потока-2»

Администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживает проект российского газопровода «Северный поток-2», однако его могут остановить при одном условии, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Источники издания назвали условие для блокировки «Северного потока-2»: администрация канцлера Германии может остановить его при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.

«Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки "Северного потока-2" в случае вторжения», — подчеркнули журналисты со ссылкой на людей, близких к новому правительству страны.

Блокировка газопровода допускается в рамках расширенного списка возможных западных санкций против России.

Ранее Шольц рассказал о последствиях для России в случае эскалации на Украине. Он допустил использование «Северного потока-2» как инструмента давления на Россию в этой ситуации.

4 декабря немецкое издание Bild представило схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в 2022 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные пропагандой, основанной на идеологии.