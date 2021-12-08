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Шольц рассказал о последствиях для России в случае эскалации на Украине

Шольц: нарушение границ Украины грозит последствиями для «Северного потока-2»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала Welt рассказал о возможных последствиях для проекта «Северный поток - 2» в случае эскалации ситуации на Украине. Его цитату приводит ТАСС.

«Мы занимаем ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознает, что будут последствия, если будет иначе», — сказал Шольц, говоря о возможности использования газопровода в качестве инструмента давления на Россию в ситуации вокруг Украины.

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Он призвал стороны уважать принцип нерушимости границ. «Это принцип, который должен соблюдаться всеми», — отметил Шольц.

Канцлер при этом добавил, что процесс запуска «Северного потока-2» пока проходит по «упорядоченной процедуре». Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что газопровод не будет запущен до завершения его сертификации. Точные сроки завершения сертификации неизвестны, поскольку проекту Nord Stream 2 AG необходимо создать дочернюю компанию в Германии, чтобы перевести на нее активы и управление газопроводом на территории страны.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой изображен якобы план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные пропагандой, замешанной на идеологии.

Сергей Витько
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