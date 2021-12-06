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«Северный поток-2» отказались запускать до сертификации

Представитель Минэкономики ФРГ Гюттлер: «Северный поток-2» не запустят до сертификации
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Газопровод «Северный поток-2» в любом случае не станут запускать до завершения его сертификации, которая продолжается в настоящий момент. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер, передает РИА Новости.

Таким образом она отказалась отвечать на вопрос о том, не могут ли власти Германии отложить ввод газопровода в эксплуатацию в связи с ситуацией на востоке Украины. Гюттлер не подтвердила, но и не опровергла такое предположение, указав только, что принимать какое-либо решение по этому вопросу преждевременно.

Ранее глава фракции «Европейской народной партии» в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что если Россия вторгнется на Украину, то проект «Северный поток-2» следует закрыть. По его словам, Берлин должен четко дать понять Москве, что ее энергетические планы будут нарушены в результате агрессии.

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О возможности вторжения ранее рассказала американская разведка. Карту наступления по нескольким фронтам опубликовало издание The Washington Post. В России назвали сообщения западных СМИ на эту тему истерикой, но отказались комментировать предполагаемое стягивание российских войск к украинской границе.

Точные сроки завершения сертификации «Северного потока-2» неизвестны. В настоящее время процесс приостановлен, поскольку оператор проекта Nord Stream 2 AG собирается создать дочернюю компанию в Германии, чтобы перевести на нее активы и управление газопроводом на территории страны. Эксперты не исключают, что решение затянется до весны.

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал такую идею издевательством. Он указал, что новая компания точно так же не будет соответствовать правилам Евросоюза, как и головная, зарегистрированная в Швейцарии и подконтрольная российскому «Газпрому».

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