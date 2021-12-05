В Европарламенте пригрозили положить конец «Северному потоку-2»

Манфред Вебер: если Россия нападет на Украину, то газопроводу «Северный поток- 2» конец

Глава фракции «Европейской народной партии» (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер пригрозил положить конец «Северному потоку-2» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Его слова приводит газета Handelsblatt.

Вебер считает реальной угрозу вторжения на Украину российских войск. По его словам, сложившаяся обстановка является «испытанием для НАТО и западного сообщества».

«Если [президент России Владимир] Путин пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток- 2" конец», — заявил он и призвал правительство Германии четко обозначить последствия для Москвы.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту наступления по нескольким фронтам.

В Кремле в ответ на нагнетаемую в СМИ «истерику» заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посольство России также заявило, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране. При этом НАТО «опрометчиво» передвигает свои войска к российским границам. «Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается», — добавили там.

