Посольство отреагировало на обвинения США в подготовке вторжения на Украину

Посольство в США: развертывание Россией войск на своей территории никого не касается

Посольство России отреагировало на обвинения США в подготовке вторжения на Украину российских войск. Комментарий дипломатов газете Financial Times передает РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что Россия не представляет угрозы какой-либо стране. При этом НАТО «опрометчиво» передвигает свои войска к российским границам. «Развертывание российских войск на национальной территории — наше суверенное право. Это никого не касается», — добавили там.

Как напомнили дипломаты, в прошлом году американские официальные лица также выступали с «истерическими оценками о якобы подготовке Россией вторжения на Украину,» которые в итоге оказались неправдой. На данный момент Вашингтон должен лишь заставить правительство президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения, заключили они.

4 декабря американская разведка «обнаружила», что Россия планирует вторжение на территорию Украины, и составила карту наступления по нескольким фронтам. Как уточнил официальный представитель администрации США на условиях анонимности, масштабы сил «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». Также якобы планируется использовать бронетехнику и артиллерию.