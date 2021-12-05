На Украине назвали «издевательством» решение Германии по «Северному потоку-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Euractiv.

По его словам, «Северный поток-2» нельзя сертифицировать в Европе, потому что он якобы не соответствует правилам Европейского союза (ЕС). Витренко, комментируя решение немецкого оператора позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку», отметил, что Украина против такого подхода. Он отметил, что сертификация только части трубопровода является издевательством над правилами Евросоюза. «И мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил глава «Нафтогаза».

Помимо этого, Витренко добавил, что трубопровод должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем его протяжении.

Ранее «Северному потоку-2» предсказали отсрочку запуска этой зимой. Как заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман, с большой долей вероятности газопровод не заработает из-за проблем с сертификацией. «Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток — 2", который идет из России прямо в Германию через Балтийское море», — уверен специалист. Гирман добавил, что ситуация усугубляется слабой подготовленностью Европы к зиме, которая ожидается очень морозной.

