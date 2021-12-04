«Северному потоку-2» предсказали отсрочку запуска зимой

Специалист по энергетике Гирман: «Северный поток-2», вероятно, не заработает этой зимой

«Северному потоку-2» предсказали отсрочку запуска этой зимой. Как заявил эксперт по энергетике, бывший участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман, с большой долей вероятности газопровод не заработает из-за проблем с сертификацией, пишет словацкая газета DenníkN.

«Сегодня нам уже известно, что этой зимой точно не заработает спорный газопровод "Северный поток — 2", который идет из России прямо в Германию через Балтийское море», — уверен специалист.

Гирман добавил, что ситуация усугубляется слабой подготовленностью Европы к зиме, которая ожидается очень морозной. В газовых хранилищах остались незначительные запасы топлива, а транзит по магистралям ограничен, заключил эксперт.

Ранее немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) заявил, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии, при этом Россия заложила мину под стабильность и безопасность Европы. По его мнению, трубопровод никогда не был «неполитическим проектом».

