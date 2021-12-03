В Германии рассказали о заложенной Россией под Европу «мине»

Немецкий обозреватель Николас Буссе (Nikolas Busse) заявил, что газопровод «Северный поток-2» стал стратегической ошибкой Германии, при этом Россия заложила «мину» под стабильность и безопасность Европы. Об этом написал в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)

По его мнению, трубопровод никогда не был «неполитическим проектом».

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал Буссе.

В начале декабря демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией. Строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.

