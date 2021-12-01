В США согласились рассмотреть санкции против «Северного потока-2»

Демократы Сената Конгресса США согласились рассмотреть рассматриваемый пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны на нынешний финансовый год, который предполагает введение санкций за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Hill.

По информации издания, руководство Сената проводит работы для того, чтобы добиться соглашения о принятии проекта оборонного бюджета. Руководство фракций обеих партий в Сенате пока выясняет, будет ли кто-либо из законодателей выступать против данного предложения и решит его заблокировать.

1 декабря законодатели проголосуют за поправки к проекту бюджета. В этот пакет был включен ряд предложений республиканцев, среди которых рестрикции против компаний за участие в сертификации газопровода.

Ранее стало известно, что республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. В проект оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов включены в том числе санкции против России.

Строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море.