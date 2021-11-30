Республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против России

Республиканцы в Сенате США заблокировали проект оборонного бюджета с санкциями против РФ

Республиканцы заблокировали в Сенате Конгресса США дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Об этом сообщает ТАСС.

В проект оборонного бюджета на сумму в примерно 770 миллиардов долларов включены в том числе санкции против России. Для перехода проекта на следующий этап рассмотрения в Сенате были необходимы 60 голосов. Однако за это проголосовали 45 сенаторов, против высказался 51.

Перед голосованием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета, поскольку имеющие большинство демократы не допустили утверждения ряда предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых — дополнительные санкции против российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее газета The Hill писала, что Госдеп США стремится убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начался 1 октября. Инициатива предполагает введение санкций против компаний, участвующих в сертификации газопровода «Северный поток-2».

Администрация президента США Джо Байдена выразила опасения введением более жестких действий по проекту, поскольку испугалась вызвать недовольство Германии. Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен задумал отменить санкции за сертификацию «Северного потока-2».