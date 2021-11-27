В США испугались недовольства Германии по «Северному потоку-2»

Госдеп США стремится убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начался 1 октября. Инициатива предполагает введение санкций против компаний, участвующих в сертификации газопровода «Северный поток-2», пишет газета The Hill.

Администрация президента США Джо Байдена выразила опасения введением более жестких действий по проекту, поскольку испугалась вызвать недовольство Германии, которая является «важным европейским союзником в борьбе с изменением климата и с целью ограничения растущего влияния Китая в мире». Поэтому госсекретарь Энтони Блинкен задумал отменить санкции за сертификацию «Северного потока-2».

Блинкен призвал сенаторов-демократов заблокировать поправки, представленные их коллегами Джимом Ришем (от штата Айдахо), старшим республиканцем в комитете по иностранным делам Сената, и Тедом Крузом (республиканцем от штата Техас) о введении санкций против газопровода. Однако, по версии издания, Риш и Круз будут «добиваться проведения голосования».

«Эти поправки также предполагают введение санкций в отношении компаний, участвующих в проверках и сертификации газопровода, что необходимо сделать перед введением его в эксплуатацию», — поясняет The Hill.

Ранее в Германии заявили о возможности запустить «Северный поток-2» без сертификации. Аналогичные ситуации уже происходили: в частности, речь идет о немецких проектах NEL и EGL 401.