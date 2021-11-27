В Германии заговорили о возожности запустить «Северный поток-2» без сертификации

Российский газопровод «Северный поток-2» при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt.

Они напомнили, что в прошлом подобные ситуации, когда трубопроводы были введены в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, уже случались. В частности, речь идет о немецких проектах NEL и EGL 401.

Авторы признают, что в таком случае придется выплатить штраф, однако, согласно подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), его сумма составляет не более одного миллиона евро.

Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока-2» равняются не менее десяти миллиардам евро Handelsblatt

Авторы статьи полагают, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ. А «Газпром» благодаря этому сможет сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину.

Сертификация «Северного потока-2»

Строительство газопровода было завершено еще 10 сентября. Как сообщил глава «Газпрома» Андрей Миллер, 6 сентября оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. 8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся 1 октября.

Однако до сих пор этого не произошло. 16 ноября Германия приостановила процесс сертификации. По законам Евросоюза, оператор газопровода, полностью или частично проложенного по территории блока, должен быть независим от поставщика газа. Поэтому «Газпрому» предложили создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии.

Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии. Запуск газопровода станет возможен только в тот момент, когда регулятор Германии проверит обновленную документацию. В таком случае реализация проекта может быть отложена до марта-мая 2022 года.

Санкции США

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При этом, как сообщают аналитики агентства Bloomberg, в руководстве США полагают, что «Северный поток-2» может начать работу через «пару месяцев». По данным американского издания, такие данные содержатся в докладе по газопроводу, который администрация президента США Джо Байдена передала в конгресс в преддверии введения новых ограничительных мер.

Тем не менее, США продолжают попытки помешать вводу «Северного потока-2» в эксплуатацию. 23 ноября американский Минфин ввел санкции против компании Transadria и судна Marlin, связанных со строительством газопровода.

Ограничительные меры были введены на основании американского закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. Позднее вводом дальнейших санкций против российского газопровода пригрозил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода Нед Прайс глава пресс-службы Госдепартамента США

Однако за океаном даже заядлые противники строительства и ввода в эксплуатацию газопровода — германская партия «Союз-90»/«зеленые», входящая в бундестаг — признали неприемлемость американских санкций в отношении «Северного потока-2».

По словам эксперта политического объединения по внешнеполитическим вопросам Омида Нурипура, партии по-прежнему считают газопровод «ошибкой» германского правительства, однако, подчеркнул он, США к «Северному потоку-2» не имеют никакого отношения. Примечательно, что подобные заявления со стороны «зеленых» звучат впервые.

