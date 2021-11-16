Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2»

Германия на время приостановила процесс сертификации «Северного потока-2». Об этом сообщает Bloomberg.

Приостановление процесса сертификации российского газопровода связано с юридическими изменениями. Регулятор ФРГ уточнил, что продолжит процесс сертификации «Северного потока-2» после того, как «Газпром »завершит создание дочерней компании в ФРГ для германской части магистрали. Также регулятор подчеркнул, что заблаговременно уведомил о приостановке процесса Еврокомиссию, Минэнерго Германии и все стороны процедуры сертификации.