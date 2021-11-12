В Германии призвали Украину не вмешиваться в газовую политику Европы

В Германии заявили, что «Нафтогаз Украины» не имеет права вмешиваться в дела страны и ЕС

«Нафтогаз Украины» не имеет права вмешиваться в газовую политику ЕС и ФРГ. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, сообщает ТАСС.

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По мнению Эрнста, «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» подали заявку на участие в сертификации «Северного потока-2», чтобы не допустить запуск трубопровода. Глава комитета отметил, что после ввода в эксплуатацию российского газопровода украинская компания может лишиться части платы за транзит по газотранспортной системе Украины. «Впрочем, Германия договорилась с американцами по вопросу, как будет регулироваться процедура строительства и эксплуатации "Северного потока-2". Так что я исхожу из того, что "Нафтогаз" не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ», — заявил депутат.

Заявки «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на участие в сертификации газопровода пока рассматриваются Федеральным сетевым агентством Германии. В сентябре к процессу сертификации была привлечена польская нефтегазовая компания PGNiG, которая призвала отказать в одобрении трубопровода из-за рисков безопасности поставок газа в ЕС. Такое же мнение высказали ряд европарламентариев. Законодатели также отметили, что «Северный поток-2» не соответствует Газовой директиве ЕС, согласно которой оператор должен быть независим от поставщика.

Министерство энергетики Германии уже вынесло свое заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что газопровод не угрожает безопасности энергоснабжения Евросоюза. Теперь свое решение должно вынести Федеральное сетевое агентство Германии, которое проанализирует соответствие «Северного потока-2» правовым нормам ЕС. Заключение должно быть опубликовано до 8 января 2022 года. Далее оно будет направлено в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.

