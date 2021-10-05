Европейской комиссии предложили рассмотреть меры против «Газпрома»

Группа членов Европейского парламента поставила под сомнение соответствие газопровода «Северный поток-2» законам Евросоюза (ЕС). Как сообщает Bloomberg, законодатели направили соответствующее письмо комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Парламентарии предложили Европейской комиссии рассмотреть введение временных мер против российской компании «Газпром», если «Северный поток-2» начнет работать до получения одобрения от регулирующих органов ЕС. «Мы не можем согласиться на решения, которые обойдут законы ЕС и поставят под угрозу энергетическую безопасность союза», — написали законодатели.

Обеспокоенность парламентариев вызвана тем, что «Газпром» объявил о начале закачки газа в трубопровод для испытаний. В это же время цены на электроэнергию в Европе достигли исторических максимумов из-за нехватки газа, стоимость которого в этом году выросла более чем в три раза и поставила под угрозу восстановление экономики еврозоны.

«Северный поток-2», построенный для транспортировки газа в Германию по дну Балтийского моря, требует одобрения регулирующего органа в Берлине. Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на сертификацию в качестве независимого оператора газопровода 8 сентября, а процедура может занять до четырех месяцев. Как только власти Германии примут решение, свое заключение должна будет вынести Европейская комиссия. Парламентарии в своем письме отметили, что трубопровод в настоящее время не соответствует критериям независимого оператора из-за его связи с «Газпромом» — ведущим поставщиком газа в Европу. По словам законодателей, предоставление сертификации «Северному потоку-2» поставит под угрозу безопасность поставок энергии в ЕС.

Согласно письму, «Газпром» и правительство России стремятся создать впечатление о необходимости нового соединения. По мнению парламентариев, для этого компания ограничивает поставки и пропускную способность трубопроводов на уже существующих маршрутах, искусственно завышая стоимость электроэнергии.

Ранее в октябре председатель правления польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский уже обвинил «Газпром» в резком подорожании газа на европейских рынках. Он посчитал действия российской компании энергетическим шантажом. Однако глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст не разделяет это мнение. По его словам, в высокой стоимости электроэнергии виноваты те, кто регулируют газовую политику в Германии.