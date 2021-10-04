Первую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом

Первую нитку газопровода «Северный поток-2» начали заполнять газом. Об этом сообщает компания-оператор Nord Stream 2.

«Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении. В компании указали, что газопровод «был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию». Работы на второй нитке продолжаются.

Ранее в понедельник,4 октября, Датское энергетическое агентство сообщило, что газопровод соответствует требованиям и может начать функционировать, но для введения первой нитки в эксплуатацию необходимо выполнить еще несколько условий.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию газопроводу предстоит пройти сертификацию. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что процедура займется несколько месяцев и завершится в начале 2022 года.