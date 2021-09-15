Лавров опроверг скорый запуск «Северного потока-2»

Лавров заявил о возможности запустить «Северный поток-2» не раньше начала 2022 года

Разрешение на запуск «Северного потока-2» в ближайшее время получить не удастся, это процесс небыстрый. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Таким образом министр опроверг сообщения о возможном скором начале поставок по газопроводу. По его словам, на снятие всех препятствий со стороны немецкого регулятора потребуется много времени, возможно, рассмотрение завершится только в начале 2022 года. Кроме того, Лавров предсказал продолжение нападок на проект со стороны его противников.

«Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается», — ответил глава российского МИДа на вопрос журналистов.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что поставки по «Северному потоку-2» могут начаться уже первого октября. Однако в понедельник, 13 сентября, пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф заявил, что рассмотрение документов для сертификации может растянуться на срок от двух до четырех месяцев, если не возникнет дополнительных сложностей.

Максимально усложнить процедуру сертификации для газопровода призывают украинские власти. В свою очередь старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн пообещал, что Вашингтон будет пристально следить за процедурой, чтобы не допустить никаких послаблений в отношении проекта.

На этом фоне спотовые цены на газ в Европе продолжают резкий рост. Накануне они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров, а с начала среды превысили 850 долларов.

Ранее российские власти и представители «Газпрома» неоднократно утверждали, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся до конца 2021 года.