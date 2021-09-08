Названа дата начала поставок по «Северному потоку-2»

Начало поставок по газопроводу «Северный поток-2» намечено «Газпромом» на 1 октября. Такую дату приводит ТАСС cо ссылкой на агентство Bloomberg, узнавшее информацию от своих источников.

6 сентября оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объявил о сварке последней трубы в Балтийском море. Сообщалось, что вскоре трубоукладочная баржа «Фортуна» погрузит эту секцию второй нитки на дно Балтийского моря в германских водах, после чего пройдет стыковка с секцией, идущей от берега Германии.

После этого должны были пройти пусконаладочные работы. Ввод газопровода в эксплуатацию был намечен на период до конца текущего года. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, в тот же день заявлял, что «Северный поток-2» заработает через несколько дней.

Тогда же Лавров указал на одержимость Вашингтона остановкой проекта трубопровода. «Если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», — заключил он.