Администрация президента США Джо Байдена понимает, что запуск газопровода «Северный поток-2» невозможно остановить. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД указал на одержимость Вашингтона остановкой проекта трубопровода. «Если ты понимаешь, что ты одержим какой-то нереализуемой задачей, то просто здравый смысл должен подсказать, что надо ее оставить и заняться чем-то реалистичным», — заключил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар назвал условие, при котором Германия откажется от решения суда в Дюссельдорфе не выводить «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы Евросоюза. По его словам, Берлин пойдет на любой компромисс в отношении прокачки газа в случае по-настоящему холодной зимы. Эксперт отметил, что действие газовой директивы ЕС в последние годы меняли в пользу оппонентов России.