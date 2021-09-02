США пообещали ввести санкции против «Северного потока-2» при одном условии

США пообещали, что введут санкции против газопровода «Северный поток-2» при условии создания энергетических проблем Украине со стороны других государств. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме, пишет ТАСС.

Также украинский лидер отметил, что встреча с Байденом прошла в «нормальной, продуктивной, но не всегда солнечной атмосфере». По его словам, в ходе встречи с президентом США претензий от американской стороны к его команде и к нему лично не было.

Ранее Вашингтон и Киев по итогам встречи президентов США и Украины в совместном заявлении решили бороться против строительства газопровода «Северный поток-2». По мнению двух стран, газопровод является угрозой энергетической безопасности Европы. При этом США пообещали сохранить транзитную роль Украины, а также обеспечить безопасность поставок в этот переходный энергетический период.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.