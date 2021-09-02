США и Украина подвели итоги встречи Байдена и Зеленского в Белом доме

США и Украина выступили против «Северного потока-2» и решили бороться с «агрессией» России

Вашингтон и Киев по итогам встречи президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского в совместном заявлении решили бороться против строительства газопровода «Северный поток-2». Кроме того, стороны выступили против «агрессии» России по отношению к Украине, сообщает РИА Новости.

Стороны рассматривают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. При этом США хотят сохранить транзитную роль Украины, а также обеспечить безопасность поставок в этот переходный энергетический период. Кроме того, Вашингтон намерен не допустить использования магистрали «как геополитического оружия». Для этого Вашингтон будет и дальше применять различные меры и инструменты энергетической дипломатии.

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Также указывается, что две страны укрепляют энергетическую безопасность Украины с помощью «политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления».

Ответственность за «агрессию»

Кроме того, обе страны договорились продолжать попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию» по отношению к Украине. Как считают Вашингтон и Киев, Россия нарушила правило в отношении Украины не изменять границы силой. Российская сторона якобы «нарушила это базовое правило».

Помощь Украине

Байден перед переговорами пообещал, что он и Зеленский поговорят о том, как Вашингтон сможет оказывать Киеву дальнейшие меры поддержки на пути к евроинтеграции.

Сегодня мы обсудим, как США могут продолжить поддерживать Украину по мере продвижения ее программы демократических реформ для продвижения ее полной интеграции в Европу Джо Байден О мерах поддержки Украины

Американский президент отметил, что США поддерживают украинский суверинитет и территориальную целостность, а также разделяют устремления Киева на пути к евроинтеграции. Также Байден отметил, что между США и Украиной возобновится работа комиссии по стратегическому партнерству и будут созданы механизмы по стратегической обороне. В рамках этого Киев получит пакет помощи в размере 60 миллионов долларов.

450 пленных украинцев находятся в Донбассе и России

Зеленский в свою очередь попросил Байдена помочь в освобождении 450 пленных украинцев.

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Он отметил, что Киев передал администрации США всех пленных украинцев, которые находятся в самопровозглашенных республиках Донбасса, а также России. Украинский лидер задал вопрос по поводу того, как Вашингтон может посодействовать в этом вопросе и обсудил эту тему с Байденом.

Также украинский лидер перед встречей сообщал, что хочет обсудить с американским коллегой Донбасс, Крым и безопасность в регионе Черного и Азовского морей.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. При этом встреча дважды переносилась, так как требовала к себе «значительного внимания». Подготовка к переговорам лидеров двух стран проходила в динамичном режиме и была сложной для обеих сторон.