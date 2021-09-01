Белый дом объяснил перенос встречи Байдена и Зеленского

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносилась, поскольку требовала к себе «значительного внимания». С таким заявлением выступили американские чиновники во время брифинга по поводу визита украинского лидера. Стенограмма беседы опубликована на сайте Белого дома.

По словам чиновников, подготовка к переговорам проходила в динамичном режиме и оказалась сложной для обеих сторон. «Президент Зеленский и Украина привлекли столько же, если не больше, внимания со стороны администрации, чем любая другая европейская страна», — объяснили в Белом доме.

Представители администрации отметили, что хотели создать благоприятные условия для общения Зеленского не только с Байденом, но и членами правительства, представителями отраслевых ведомств. Они также подчеркнули, что президент США готов обсудить в личной беседе с главой Украины весь спектр политических вопросов, которые волнуют Киев сегодня.

Зеленский прибыл с визитом в США 31 августа. В среду, 1 сентября, Байден примет его в Овальном кабинете. Встреча президентов дважды переносилась по инициативе американской администрации.