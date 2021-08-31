Жена Зеленского понадеялась на «мягкую силу» в отношениях с США

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена прибыли в Вашингтон с рабочим визитом по приглашению президента США Джо Байдена. Своими впечатлениями от поездки супруга президента поделилась в Instagram.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

По ее словам, события ближайших дней раскрывают перед Украиной новые возможности и перспективы для сближения Украины и США. Она указала, что благодаря взаимообмену отношения двух стран смогут стать более крепкими, нежели ранее. «Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится», — понадеялась Зеленская.

О встрече Зеленского и Байдена было объявлено в конце июля, сразу после телефонного разговора двух лидеров. Президенты обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

Позже стало известно, что 31 августа Зеленский и министр обороны Украины Андрей Таран встретятся с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудят вопросы углубления военного сотрудничества двух стран. Будет ли пресс-конференция после беседы, пока не уточняется.