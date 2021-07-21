Названа дата встречи Зеленского и Байдена

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Вашингтоне 30 августа. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Белого дома.

Как следует из текста публикации, лидеры двух стран обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике. «Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Зеленский получил от Байдена приглашение посетить Белый дом в телефонном разговоре 7 июня. Точная дата визита украинского президента в США при этом не называлась. Тогда же американский лидер заверил коллегу, что «позиция Украины обязательно будет учитываться» при рассмотрении стратегических вопросов в НАТО.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе станет на встрече Байдена и Зеленского ключевым. «Там будет много других тем, но эта тема номер один», — утверждал он.