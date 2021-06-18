Раскрыта «тема номер один» на предстоящих переговорах Зеленского и Байдена

Вопрос привлечения США к урегулированию в Донбассе станет ключевым во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», передает ТАСС.

«Мы вошли в стадию подготовки визита. Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один», — отметил Кулеба.

По словам министра, визит Зеленского в Белый дом может многое изменить в вопросах выведения сотрудничества двух сторон на новый уровень в сфере безопасности и укрепления обороноспособности Украины.

7 июня, состоялся телефонный разговор Зеленского и Байдена, после чего украинский лидер получил приглашение посетить Белый дом в июле 2021 года. Позже стало известно, что его офис приписал американскому президенту слова о поддержке вступления республики в НАТО, которых он не произносил.