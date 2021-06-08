Офис Зеленского приписал Байдену слова о поддержке вступления Украины в НАТО

Офис президента Украины Владимира Зеленского приписал американскому лидеру Джо Байдену слова о поддержке вступления республики в НАТО. Об этом сообщает «Страна.ua».

7 июня офис опубликовал пресс-релиз о телефонном разговоре Зеленского и Байдена. В нем говорилось, что президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления ей плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

Позже сообщение было отредактировано, и эта информация из него исчезла. В пресс-релизе осталась фраза о том, что Байден заверил Зеленского, что позицию Украины учтут при обсуждении стратегических вопросов в НАТО.

По данным источника американского издания Axios, релиз был исправлен после претензий Вашингтона.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Байден в разговоре с Зеленским дал Киеву «максимальные гарантии безопасности» со стороны США.