Украина заявила о «максимальных гарантиях безопасности» со стороны США

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским дал Украине «максимальные гарантии безопасности» со стороны США. Об этом рассказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «РБК-Украина».

«Президент Байден специально подчеркнул, что прекрасно понимает риски и точно гарантирует Украине максимальные гарантии ее безопасности», — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом в июле 2021 года.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что во время телефонного разговора Байден пообещал Зеленскому поднять вопрос незыблемости украинского суверенитета на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит отстаивать государственность Украины, несмотря на давление извне.