Байден пообещал Зеленскому поговорить с Путиным о суверенитете Украины

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным о суверенитете республики. Об этом рассказал советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.

По словам Салливана, в ходе разговора Байден заверил Зеленского, что Соединенные Штаты отстаивают украинскую государственность, а также заявил, что пригласит его в Белый дом в течение текущего лета.

Ранее 7 июня источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что глава Белого дома не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до российско-американского саммита, где Байден проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью Axios президент Украины настаивал на встрече и заявил, что готов встретиться с коллегой из США до саммита. По словам Зеленского, консультации следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону.