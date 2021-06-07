Байден решил не встречаться с Зеленским до Путина

Источник в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что глава Белого дома не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до российско-американского саммита, где Байден проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios.

Предстоящая встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве. По словам собеседника Axios, Вашингтон действительно рассматривал вариант пригласить президента Украины до переговоров на грядущем саммите. Однако впоследствии, отмечает портал, в администрации Белого дома отказались продвигать эту встречу из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз», посчитав это решение отказом Украины бороться с коррупцией.

В интервью с Axios президент Украины заявил, что готов встретиться с коллегой из США до российско-американского саммита. По словам Зеленского, консультации следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону.