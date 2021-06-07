Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом в любом месте планеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios, что готов встретиться с коллегой из США Джо Байденом до российско-американского саммита в Женеве.

По словам украинского лидера, консультации следовало бы провести лицом к лицу, поскольку многие вещи нельзя обсудить по телефону. При этом Зеленский понимает, что подготовленные планы и плотный график американского коллеги могут не позволить это сделать.

«Как гарант Конституции Украины я сам готов защищать Украину в любой момент и в любом месте планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все детали», — сказал Зеленский.

Ранее главный переговорщик Киева по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президенту США Джозефу Байдену перед саммитом с российским коллегой Владимиром Путиным стоит хотя бы по телефону поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что тема Украины точно будет присутствовать на встрече Байдена и Путина, и информация Зеленского будет очень полезна американскому президенту. По его мнению, в том, чтобы провести такой телефонный разговор, нет никакой сложности.

Зеленский, а также другие украинские политики уже неоднократно заявляли о том, что Киеву очень важно поговорить с президентом США до встречи с Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве. В частности, экс-президент Петр Порошенко, известный тесными контактами с Байденом, даже обратился к американским сенаторам с просьбой о содействии.