Зеленский предупредил об угрозе для Украины встречи Путина с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал грядущую встречу между лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом. Трансляция большой пресс-конференции доступна на официальной странице политика в Facebook.

Материалы по теме «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине Россия и США решили налаживать отношения. Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?

По его мнению, снятие санкций и достройка газопровода «Северный поток-2» будет большой геополитической победой России и угрозой для Украины. Он отметил, что такой риск есть. Зеленский считает, что Байден может пойти на снятие санкций в рамках «большого размена». «Это большая проблема», — сказал президент.

Зеленский выразил уверенность при этом, что Путин и Байден будут обсуждать Украину «лишь в том пространстве и в той повестке дня, которую предварительно обсудят с нами».

Об отказе США от ограничений против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» сообщалось накануне, 19 мая. В тексте доклада, который цитировал Bloomberg, говорилось, что газопровод — это активность, на которую можно было бы наложить санкции, однако администрация Байдена решила этого не делать. Позже в Государственном департаменте США подтвердили отказ от санкций против трубопровода.

Ранее Байден выразил надежду, что сможет встретиться с Путиным в июне 2021 года на территории нейтральной страны. Он планирует провести переговоры во время своей поездки в Европу на саммиты НАТО 14 июня в Брюсселе и «Большой семерки» с 11 по 13 июня в Великобритании.